दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने मामले की सुनवाई की, जिसमें एक CISF कमांडेंट ने अपने रिटायरमेंट के फैसले को चुनौती दी थी। अधिकारी का कहना था कि महिला कांस्टेबल ने उन पर यौन शोषण के गलत आरोप लगाए हैं और उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिेए, वह बस चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और उन्हें उनकी प्रतिष्ठा वापस मिले। जज दिनेश मेहता और जज विमल कुमार यादव की बेंच ने इस केस की सुनवाई की।दिल्लीहाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सभी आरोपों की जांच की और मामले की अभी तक की परिस्थिति भी देखी। उसके बाद कोर्ट ने अधिकारी पर की गई जांच के पीछे के कारणों पर भी सवाल उठाया है।