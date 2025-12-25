25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

विंटर वेकेशन में भी चलेगी दिल्ली हाईकोर्ट, जानिए कौन-कौन से जज कब करेंगे सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने विंटर वेकेशन के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया है। 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक किन जजों की बेंच सुनवाई करेगी, इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 25, 2025

Delhi High Court surprised by problems in Mundka Industrial Area

मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में अव्यवस्‍थाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट नाराज।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। कोर्ट की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में बताया गया कि हाईकोर्ट में 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक विंटर वेकेशन रहेगा। हालांकि कोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं रहने वाला है। कोर्ट ने जनता से जुड़े जरूरी और तत्काल मामलों की सुनवाई को लिए बड़ा फैसला लिया है। नोटिफिकेशन में तत्काल सुनवाई के लिए जजों की विशेष बेंच और रोस्टर की घोषणा की गई है। अदालत ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि छुट्टियों के कारण किसी भी जरूरी मामले की सुनवाई में देरी नहीं हो।

किन किन जजों की बेंच कब करेगी सुनवाई?

हाईकोर्ट प्रशासन ने छुट्टियों के दौरान तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग बेंच तय की है। 25 से 28 दिसंबर तक जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार मामलों की सुनवाई करेंगे। इसके बाद 29 और 30 दिसंबर को जस्टिस सचिन दत्ता और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच सुनवाई करेगी। नए साल की शुरुआत मतलब 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जस्टिस सचिन दत्ता और जस्टिस अनीश दयाल कार्यभार संभालेंगे। वहीं 2 से 4 जनवरी तक जस्टिस शैल जैन और जस्टिस मधु जैन मामलों को देखेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि नाम दिए गए जज डिवीजन बेंच के रूप में काम करेंगे।

कोर्ट की टाइमिंग क्या रहने वाली है?

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विंटर वेकेशन के दौरान अदालत सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सप्ताह में तीन दिन बैठेगी। कोर्ट की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी दिन किसी मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती है तो उस मामले की सुनवाई अगले वर्किंग डे में की जाएगी। साथ ही अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी वजह से बेंच का एक जज उपस्थित नहीं हो पाता है तो दूसरा जज अकेला ही सुनवाई आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसमें कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है कि अकेला जज कभी किसी मामले को खारिज नहीं कर सकता है।

ये भी पढ़ें

NCR के लिए बड़ी खबर, उत्तर भारत की सबसे ऊंची इमारत में दुकानें-फ्लैट मिलने का रास्ता साफ
नई दिल्ली
supreme court forms committee for supernova noida project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

high court

Published on:

25 Dec 2025 08:59 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / विंटर वेकेशन में भी चलेगी दिल्ली हाईकोर्ट, जानिए कौन-कौन से जज कब करेंगे सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सौरभ भारद्वाज समेत AAP के 3 नेताओं पर FIR, जानें पूरा मामला

AAP leaders FIR, Santa Claus video controversy, Delhi Police FIR AAP, Saurabh Bhardwaj FIR,
राष्ट्रीय

पति-पत्नी के बीच 30 लाख सेटलमेंट और शादी खत्म…सुप्रीम कोर्ट ने लिए दो खास वचन

supreme court social media photos undertaking husband wife divorce settlement
नई दिल्ली

शादी के बाद तलाक भी हो गया और पत्नी को पता ही नहीं…पति के कारनामे पर भड़का Supreme Court, सुनाया बड़ा फैसला

Supreme Court major decision in case of divorce
नई दिल्ली

शराब के नशे में धुत मिली 13 साल की लड़की, पुलिस ने मेडिकल कराया तो फटी रह गई आंखें

Minor girl gang-rape after being forced to drink alcohol in Delhi
नई दिल्ली

CM Rekha Gupta: आम आदमी बनीं रेखा गुप्ता, अचानक काफिला छोड़ दिल्ली मेट्रो में चढ़ गईं मुख्यमंत्री

CM Rekha Gupta travels with common people in Delhi Metro
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.