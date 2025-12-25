विंटर वेकेशन में भी चलेगी दिल्ली हाईकोर्ट, जानिए कौन-कौन से जज कब करेंगे सुनवाई

मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में अव्यवस्थाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट नाराज।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। कोर्ट की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में बताया गया कि हाईकोर्ट में 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक विंटर वेकेशन रहेगा। हालांकि कोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं रहने वाला है। कोर्ट ने जनता से जुड़े जरूरी और तत्काल मामलों की सुनवाई को लिए बड़ा फैसला लिया है। नोटिफिकेशन में तत्काल सुनवाई के लिए जजों की विशेष बेंच और रोस्टर की घोषणा की गई है। अदालत ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि छुट्टियों के कारण किसी भी जरूरी मामले की सुनवाई में देरी नहीं हो।
हाईकोर्ट प्रशासन ने छुट्टियों के दौरान तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग बेंच तय की है। 25 से 28 दिसंबर तक जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार मामलों की सुनवाई करेंगे। इसके बाद 29 और 30 दिसंबर को जस्टिस सचिन दत्ता और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच सुनवाई करेगी। नए साल की शुरुआत मतलब 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जस्टिस सचिन दत्ता और जस्टिस अनीश दयाल कार्यभार संभालेंगे। वहीं 2 से 4 जनवरी तक जस्टिस शैल जैन और जस्टिस मधु जैन मामलों को देखेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि नाम दिए गए जज डिवीजन बेंच के रूप में काम करेंगे।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विंटर वेकेशन के दौरान अदालत सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सप्ताह में तीन दिन बैठेगी। कोर्ट की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी दिन किसी मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती है तो उस मामले की सुनवाई अगले वर्किंग डे में की जाएगी। साथ ही अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी वजह से बेंच का एक जज उपस्थित नहीं हो पाता है तो दूसरा जज अकेला ही सुनवाई आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसमें कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है कि अकेला जज कभी किसी मामले को खारिज नहीं कर सकता है।
