विंटर वेकेशन में भी चलेगी दिल्ली हाईकोर्ट, जानिए कौन-कौन से जज कब करेंगे सुनवाई

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विंटर वेकेशन के दौरान अदालत सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सप्ताह में तीन दिन बैठेगी। कोर्ट की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी दिन किसी मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती है तो उस मामले की सुनवाई अगले वर्किंग डे में की जाएगी। साथ ही अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी वजह से बेंच का एक जज उपस्थित नहीं हो पाता है तो दूसरा जज अकेला ही सुनवाई आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसमें कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है कि अकेला जज कभी किसी मामले को खारिज नहीं कर सकता है।