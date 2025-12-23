NCR के लिए बड़ी खबर, उत्तर भारत की सबसे ऊंची इमारत में दुकानें-फ्लैट मिलने का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरनोवा परियोजना का अधूरा काम पूरा कराने के लिए कमेटी का गठन किया, जिसमें तीन सदस्य होंगे। इस तीन सदस्य वाली कमेटी की अगुवाई जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और एनसीएलटी अध्यक्ष जस्टिस एम.एम. कुमार करेंगे। इस कमेटी में उनके साथ सिविल इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट डॉ. अनूप कुमार मित्तल और वित्तीय प्रबंधन क्षेत्र के स्पेशलिस्ट राजीव मेहरोत्रा को सदस्य बनाया गया है। अदालत ने कहा कि अब यह कमेटी तुरंत काम संभालेगी और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर फैसले यह कमेटी ही लेगी। कोर्ट ने यह फैसला अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिया है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को देखते हुए ऐसा करना जरूरी था। साथ ही कोर्ट ने कमेटी को आदेश दिया कि इस मामले में खरीदारों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए बड़े ही संतुलन के साथ निर्णय लेने हैं।