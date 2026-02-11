‘भाभी’ कहने वाला बना हैवान! रिश्तों की मर्यादा भूला सागर, दोस्त की पत्नी को बनाया शिकार

आपको बता दें कि यह पूरा मामला पलवल स्थित गदपुरी थाना क्षेत्र का है। यहां पर एक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 6 फरवरी को उसका पति किसी काम से घर से बाहर गया था। इसी बीच उसके पति का दोस्त सागर उसके घर पर आया। उसने देखा कि घर पर उसका दोस्त नहीं है और महिला अकेली है। महिला के अनुसार, उसने पिस्टल की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने महिला को चेतावनी दी कि अगर वह इस घटना के बारे में किसी को बताएगी तो वह जान से मार देगा। महिला कुछ समझ पाती उसके पहले ही सागर अपने दोस्त के घर से फरार हो गया।