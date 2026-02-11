अजब गजब : ड्राइविंग स्कूल ने एक साल पहले मर चुके व्यक्ति को ही करवा दी ट्रेनिंग

इसके बावजूद ड्राइविंग स्कूल की ओर से मृत व्यक्ति के नाम पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी होना गंभीर लापरवाही और फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है। इतना ही नहीं, इस प्रमाण पत्र पर आरटीओ ट्रेनिंग मेरठ के काउंटर साइन होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब यह जांच का विषय बन गया है कि बिना भौतिक सत्यापन के यह प्रमाण पत्र कैसे जारी हुआ और इसकी पुष्टि किस स्तर पर की गई।

मामले के सामने आने के बाद एआरटीओ बुलंदशहर ने राजा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में ड्राइविंग स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मान्यता रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।