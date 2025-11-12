दिल्ली में कार धमाके के बाद फरीदाबाद से दो परिवार गायब, डॉ. मुजम्मिल शकील से जुड़े हैं तार

मस्जिद में मौजूद रहीमउद्दीन नामक व्यक्ति ने HT को बताया कि इमाम की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। वह लोगों से सौम्य व्यवहार करता था और इलाके में उसकी छवि एक सज्जन व्यक्ति की थी। आमदनी के सीमित साधनों के चलते उसने अपनी आय बढ़ाने के लिए फतेहपुर तगा वाला घर किराए पर दे दिया था। डॉक्टर से उसका परिचय मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ था, और इसी पहचान के चलते उसने उसे किराए पर जगह दे दी। उधर, धौज गांव में भी जिस परिवार ने डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर कमरा दिया था, वे लोग भी अब घर पर नहीं हैं। उनके मकान पर ताला लटका मिला। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार कई दिनों से दिखाई नहीं दिया है।