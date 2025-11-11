धमाके से पहले 7 बार बिकी कार, मालिक नहीं बदला! 3 घंटे मस्जिद के पास खड़ी रही फिर 4 मिनट बाद धमाका

Delhi Car Blast: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस घटना ने न केवल राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं, बल्कि जांच एजेंसियों को भी एक जटिल जाल में उलझा दिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, जिस सफेद रंग की i20 कार में विस्फोट हुआ, एक साल में उसके सात मालिक बदल गए, लेकिन यह कार दूसरे खरीदार के नाम पर ही रही। यही कार अब इस आतंकी साजिश की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। दूसरी ओर, लाल किले पर धमाके के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संसद भवन, इंडिया गेट, हवाई अड्डा और मेट्रो नेटवर्क समेत सभी प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है "हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।"