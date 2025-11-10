जानकारी के अनुसार, आदिल अहमद अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के पद पर कार्यरत था। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार के मुताबिक, मुजम्मिल शकील फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां दोनों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका असली टेरर प्लान क्या था और वे किन इलाकों को निशाना बनाने वाले थे? इसी बीच, रविवार को गुजरात एटीएस ने भी तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक MBBS डॉक्टर शामिल है। जांच में उसका आईएसआई से संबंध होने के संकेत मिले हैं। खुफिया सूत्रों का मानना है कि दोनों डॉक्टर किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे, जो देश के विभिन्न हिस्सों में रासायनिक या विस्फोटक हमले की योजना बना रहे थे। बरामद सामग्री को फिलहाल फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जबकि पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।