पत्नी ने नहीं दिए सिगरेट के लिए पैसे तो ले ली उसकी जान, फिर किया कुछ ऐसा…

ऑटो चालक ने की पत्नी हत्या (AI Image)
Man Killed Wife: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मात्र 20 रुपये के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और इसके कुछ घंटों बाद खुद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरा परिवार तबाह हो गया है।
यह घटना विवेक विहार पुलिस थाने के अंतर्गत कस्तूरबा नगर इलाके की है। मृतक पति की पहचान कुलवंत सिंह (उर्फ संजय उर्फ बंटी, उम्र करीब 48 वर्ष) के रूप में हुई है, जो पेशे से ऑटो रिक्शा चालक था। उनकी पत्नी का नाम महेंद्र कौर (उम्र करीब 45 वर्ष) था। दंपती के तीन बच्चे (दो बेटे और एक बेटी) है। हाल ही में 4 दिसंबर को उनकी बेटी की शादी हुई थी।
पुलिस के अनुसार, घटना 25 दिसंबर (बुधवार) की है। दोपहर करीब 2:30 बजे कुलवंत सिंह ने अपनी पत्नी से सिगरेट खरीदने के लिए 20 रुपये मांगे। पहले महेंद्र कौर ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। बाद में पत्नी ने पैसे दे दिए। कुलवंत ने अपने बड़े बेटे शिव चरण (उम्र करीब 20-21 वर्ष) को सिगरेट लाने भेजा।
शिव चरण के सिगरेट लेकर लौटने पर पिता ने उसे मां की दवा लाने को कहा, यह कहते हुए कि वह बीमार है। स्थिति संदिग्ध लगने पर बेटे ने कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पिता ने धक्का देकर उसे रोका और मौके से फरार हो गए। कमरे में घुसकर बेटे ने देखा कि मां का शव बिस्तर पर पड़ा है और उनकी गर्दन पर चुन्नी लिपटी हुई है। गर्दन पर चोट के निशान थे।
पड़ोसी सतनाम ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव घर की छत पर चारपाई पर मिला। शुरुआत में परिवार वाले इसे आत्महत्या बता रहे थे, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि कुलवंत रेलवे ट्रैक पर बैठा है। पुलिस, पड़ोसी और बेटे के साथ पहुंची टीम ने देखा कि कुलवंत ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
विवेक विहार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। चूंकि आरोपी की मौत हो चुकी है, इसलिए बंद चार्जशीट तैयार की जाएगी। पुलिस जांच कर रही है कि क्या कुलवंत नशे का आदी था और लत पूरी करने के लिए पैसे मांगता था।
