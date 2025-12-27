पत्नी ने नहीं दिए सिगरेट के लिए पैसे तो ले ली उसकी जान, फिर किया कुछ ऐसा…

पड़ोसी सतनाम ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव घर की छत पर चारपाई पर मिला। शुरुआत में परिवार वाले इसे आत्महत्या बता रहे थे, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि कुलवंत रेलवे ट्रैक पर बैठा है। पुलिस, पड़ोसी और बेटे के साथ पहुंची टीम ने देखा कि कुलवंत ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।