प्रेग्नेंसी किट देख डॉक्टर ने महिला को दी ऐसी दवा कि अब जीवनभर नहीं बन सकेगी मां

दिल्ली के दरियागंज स्थित एक अस्पताल में 40 वर्षीय महिला प्रेग्नेंसी किट लेकर पहुंची थी। अस्पताल की महिला चिकित्सक ने बिना अल्ट्रासाउंड किए इसी जांच को पर्याप्त मान लिया और महिला को प्रेग्नेंसी किट के आधार पर दवा दे दी। सिर्फ दवा ही नहीं दी बल्कि इंजेक्शन भी लगा दिए। इसके बाद महिला को छुट्टी दे दी गई। इस घटना के कुछ ही समय बाद महिला के पेट में दर्द हुआ तो उसने दूसरे डॉक्टर से सलाह ली। अल्ट्रासाउंड करने पर पता चला कि महिला को एक्टोपिक प्रेग्रेंसी थी। चिकित्सक ने बिना अल्ट्रासाउंड किए ही प्रेग्नेंसी को खत्म करने की दवा दे दी थी। इससे जो भ्रूण था वो नले में फंस रह गया और उसकी मौत भी हो गई। बच्चे की मौत हो जाने पर ही महिला के पेट में दर्द हुआ था।