चोरी की कार से चलने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही ने गाजियाबाद में बुजुर्ग को रौंदा

इस मामले की जांच करते हुए जब पुलिस ने आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है वह कार नोएडा से चोरी की गई थी। यानी पुलिस को अब इतना पता चल गया कि ये कार चोरी की है। इससे पुलिस की जांच की रफ्तार और तेज हो गई। पुलिस को लगा कि अब एनकाउंटर का ग्राफ और बढ़ेगा लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जांच कर रही पुलिस टीम ने जब सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का मिलान किया तो पता चला कि इस कार को दिल्ली पुलिस का एक सिपाही चला रहा था। पड़ताल करने पर पता चला कि काफी दिन से यह कार दिल्ली पुलिस के सिपाही दीपक के पास थी। दीपक इसी कार को इस्तेमाल करता था। इससे साफ हो गया कि या तो दीपक ने इस कार को खुद चोरी किया होगा या फिर दीपक के संबंध वाहन चोर गिरोह से हैं।