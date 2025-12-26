गाजियाबाद पुलिस का खुलासा NCR में पांच से दस हजार में बिक रहे चोरी के वाहन

गाजियाबाद पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 11 बाइक और स्कूटी बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि ये सभी वाहन इन्होंने गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्र से चोरी किए हैं। बरामद 11 बाइक के अलावा भी ये चारों 25 वाहन चोरी करके बेच चुके हैं। इन्होंने बताया कि, होटल में फास्ट फूड खाने के लिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए और बिना मेहनत आसानी से पैसा बनाने के लिए वाहन चोरी करते हैं। चोरी के वाहनों को पांच से दस हजार रुपये में बेच देते थे। इन्होंने ये भी बताया कि इनके साथ एक मिस्त्री भी है जो चोरी के वाहनों के इंजिन और चेसिस नंबर घिस देता है और फिर नए नंबर बनाकर उन्हे आसानी से बेच देते हैं।