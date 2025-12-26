26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद पुलिस का खुलासा NCR में पांच से दस हजार में बिक रहे चोरी के वाहन

UP Crime : पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि सुबह तीन से छह बजे तक वाहन चोरी करते हैं।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Shivmani Tyagi

Dec 26, 2025

Ghazibad police

पकड़े गए आरोपी और बरामद बाइक ( फोटो स्रोत गाजियाबाद पुलिस )

UP Crime : दिल्ली से सटे एनसीआर क्षेत्र गाजियाबाद - नोएडा में पांच से दस हजार रुपये में चोरी की स्कूटी और बाइक बिक रही हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि गाजियाबाद पुलिस ने यह खुलासा किया है। पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में इन्होंने बताया कि चोरी की बाइक को पांच से दस हजार रुपये में बेच देते हैं।

गिरफ्तार चार युवकों से 11 बाइक बरामद

गाजियाबाद पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 11 बाइक और स्कूटी बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि ये सभी वाहन इन्होंने गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्र से चोरी किए हैं। बरामद 11 बाइक के अलावा भी ये चारों 25 वाहन चोरी करके बेच चुके हैं। इन्होंने बताया कि, होटल में फास्ट फूड खाने के लिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए और बिना मेहनत आसानी से पैसा बनाने के लिए वाहन चोरी करते हैं। चोरी के वाहनों को पांच से दस हजार रुपये में बेच देते थे। इन्होंने ये भी बताया कि इनके साथ एक मिस्त्री भी है जो चोरी के वाहनों के इंजिन और चेसिस नंबर घिस देता है और फिर नए नंबर बनाकर उन्हे आसानी से बेच देते हैं।

सभी गाजियाबाद क्षेत्र के रहने वाले ( UP Crime )

पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम वंश पुत्र सोहनपाल निवासी भूड़गढ़ी थाना मसूरी, गजराज पुत्र नाथूराम निवासी गोविंदपुरम थाना कविनगर, सोनू उर्फ विशाल पुत्र कुंवरपाल निवासी नंदग्राम गाजियाबाद और फूल सिंह पुत्र दरियाई निवासी सिहानी गेट बताए हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 11 चोरी के वाहन बरामद किए हैं। अब पुलिस इनके मालिकों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों के वाहन पिछले दिनों चोरी हुए हैं वो भी थाने पहुंचकर पता कर सकते हैं कि बरामद वाहन उनके तो नहीं हैं। इनके कब्जे से तीन बुलेट और सात स्पेलन्डर बाइक बरामद हुई हैं।

10 से 15 सैकेंड में तोड़ देते हैं लॉक

पकड़े गए आरोपियों ने ये भी बताया कि ये लोग महज 10 से 15 सैकेंड में स्कूटी और बाइक का हैंडिल तोड़ देते हैं। सुबह तीन बजे से छह बजे तक वाहन चोरी करते हैं। इनका टारगेट पब्लिक पार्किंग, भिड़ी गलियां और हॉस्पिटल के आस-पास वाले इलाके रहते हैं। सुबह के समय जब लोग सोए हुए होते हैं तो उसी समय ये लोग वाहन चोरी करते हैं। आसानी से वाहन चोरी करके उन्हे पहले अपने गैराज में ले जाते हैं और फिर उन्हे वहां से थोड़ा सा बदलकर उन्हे बेच देते हैं।

Published on:

26 Dec 2025 06:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद पुलिस का खुलासा NCR में पांच से दस हजार में बिक रहे चोरी के वाहन

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

