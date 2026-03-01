यति नरसिंहानंद बोले- खामनेई मानवता के शत्रु थे, हमारे देश में भी कई खामनेई…लेकिन हमारे पास नेतन्याहूं नहीं

हमारे नेताओं को चाहिए कि वह इजराइल जाएं और ट्रेनिंग लेकर आएं, इजराइल के नेताओं से कम बोलना सीखें। आज देश के ये हालात हैं कि जब हमारे बड़े-बड़े नेता टीवी पर आते हैं तो लोग चैनल बदल लेते हैं। लेकिन, उन्होंने तो इसके लिए पूरी टीम लगा रखी है। सबसे बड़ी बात है हमारे नेता को इजराइल जाना चाहिए कुछ सीखने के लिए…न कि ड्रम बजाने और डांस करने के लिए।