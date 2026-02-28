इस्लाम के खिलाफ बोलता था यूट्यूबर सलीम वास्तिक, दिनदहाड़े बदमाशों ने मारे 14 चाकू, अब योगी करेंगे इंसाफ!

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद में एक सनसनीखेज घटना हुई है। लोनी इलाके में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर शुक्रवार को दिनदहाड़े जानलेवा हमला किया गया। सलीम पहले मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है और इस्लाम की कुछ कमियों पर खुलकर बोलते हैं। यह मामला काफी चर्चा में है। शुक्रवार सुबह लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार या अली गार्डन कॉलोनी में सलीम अपने घर या ऑफिस में थे। दो हमलावर बाइक पर आए। उनकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। वे नकाब या हेलमेट पहने हुए थे। वे सीधे अंदर घुसे और सलीम पर चाकू से तेजी से कई वार किए। उन्होंने उनके गले को रेतने की कोशिश की। सलीम के सीने, पेट, बाजू, गर्दन और पैर में कुल 14 घाव आए। सलीम चीखने लगे। हमलावर डर गए और उन्हें अधमरा छोड़कर भाग गए।