इस्लाम के खिलाफ बोलता था यूट्यूबर सलीम वास्तिक, दिनदहाड़े बदमाशों ने मारे 14 चाकू, अब योगी करेंगे इंसाफ!

लोनी में दिनदहाड़े यूट्यूबर पर 14 वार!
Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद में एक सनसनीखेज घटना हुई है। लोनी इलाके में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर शुक्रवार को दिनदहाड़े जानलेवा हमला किया गया। सलीम पहले मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है और इस्लाम की कुछ कमियों पर खुलकर बोलते हैं। यह मामला काफी चर्चा में है। शुक्रवार सुबह लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार या अली गार्डन कॉलोनी में सलीम अपने घर या ऑफिस में थे। दो हमलावर बाइक पर आए। उनकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। वे नकाब या हेलमेट पहने हुए थे। वे सीधे अंदर घुसे और सलीम पर चाकू से तेजी से कई वार किए। उन्होंने उनके गले को रेतने की कोशिश की। सलीम के सीने, पेट, बाजू, गर्दन और पैर में कुल 14 घाव आए। सलीम चीखने लगे। हमलावर डर गए और उन्हें अधमरा छोड़कर भाग गए।
शोर सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे। उन्होंने सलीम के बेटे और पत्नी को फोन किया। परिवार वाले जल्दी आए। पुलिस को भी सूचना दी गई। सलीम को पहले पास के अस्पताल ले जाया गया। वहां से उनकी हालत गंभीर देखकर उन्हें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उनका गला और अन्य घावों का ऑपरेशन किया। अभी उनकी हालत नाजुक है और वे जिंदगी-मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सलीम वास्तिक यूट्यूब पर 'सलीम वास्तिक 0007' नाम से चैनल चलाते हैं। उनके चैनल पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वे इस्लाम, मदरसों की शिक्षा और मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं। वे खुद को एक्स-मुस्लिम कहते हैं। तीन हफ्ते पहले उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिए गए। 3.5 लाख फॉलोअर्स थे। उन्होंने कहा कि ऐसी गुंडागर्दी से मुझे चुप नहीं करा सकते। इससे आपका मजहब सही नहीं हो जाएगा। जब तक बीजेपी सरकार है और हिंदू ताकतवर हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया। उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आतंक की कोई जगह नहीं है। कानून अपना काम करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में AIMIM नेता और अन्य लोगों पर भी केस दर्ज होने की बात है। पुलिस हमलावरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अभी तक हमलावर फरार हैं।
यह घटना पूरे इलाके में दहशत फैला गई है। लोग कह रहे हैं कि घर में भी सुरक्षित नहीं रहे। सलीम जैसे लोग जो अपनी राय खुलकर रखते हैं, उन्हें ऐसे खतरे का सामना करना पड़ता है। यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक सहिष्णुता पर भी सवाल खड़े करता है। पुलिस जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्दी दोषी पकड़े जाएंगे।
