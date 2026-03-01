ऑफिस में घुसकर गला रेतने की कोशिश, पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी ढेर

गाजियाबाद के लोनी इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई। जब यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर उनके ही कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया गया। नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और फरार हो गए। मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, सलीम वास्तिक अशोक विहार कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। पास में ही उनके दो मकान हैं, जिनमें से एक को उन्होंने ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है।