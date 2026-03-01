ऑफिस में घुसकर गला रेतने की कोशिश, पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी ढेर

घायल यूट्यूबर सलीम वास्तविक जांच करती पुलिस फोटो जेनरेट AI
गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन के बाद चर्चा में आए यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गोली लगी। जिसे अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अन्य हमलावरों की तलाश जारी है।
गाजियाबाद के लोनी इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई। जब यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर उनके ही कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया गया। नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और फरार हो गए। मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, सलीम वास्तिक अशोक विहार कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। पास में ही उनके दो मकान हैं, जिनमें से एक को उन्होंने ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है।
शुक्रवार सुबह वह ऑफिस में अकेले मौजूद थे। तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक से दो युवक वहां पहुंचे। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। अंदर घुसते ही उन्होंने सलीम पर चाकू से हमला कर दिया और गला रेतने की कोशिश की। हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। खून से लथपथ हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है।
सलीम ‘सलीम यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वह अपने वीडियो में इस्लाम और मदरसों की शिक्षा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हाल के हफ्तों में उनके कुछ वीडियो चर्चा में आए थे।
घटना के बाद सलीम के बेटे उस्मान ने थाने में तहरीर दी है। शिकायत में कुछ लोगों को नामजद करते हुए हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर के निर्देशन में पांच टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी गई है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग