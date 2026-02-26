चिल्लाओ मत… कागज दिखाओ! जब शिमला की वादियों में टकराए दो राज्यों के पुलिस अफसर, मच गया हड़कंप

शिमला पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने जब दिल्ली पुलिस के एसीपी से उनके दस्तावेज और पहचान पत्र दिखाने को कहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह कागज तो दिखा देंगे, लेकिन सुबह से ही उनकी कार्रवाई में बाधा डाली जा रही है। उन्होंने साफ किया कि वह यहीं खड़े हैं और उनके पास अरेस्ट मेमो और सीजर मेमो मौजूद हैं। एसीपी ने यह भी बताया कि उन्होंने सुबह 8 बजकर 11 मिनट पर केस दर्ज कर लिया था और शिमला पुलिस पर मामले को उलझाने का आरोप लगाया। वहीं, शिमला के एएसपी अभिषेक ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि उन्होंने अब तक आरोपियों का ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया। आखिरकार दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया।