ED की रेड या खौफनाक खेल? मालकिन के बगल में खड़ी होकर मेड देती रही लोकेशन, और लुट गया पूरा खानदान!

इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए एसीपी (न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी) रवि शंकर और एसएचओ राजेंद्र जैन की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेते हुए इलाके के करीब 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें स्थानीय निवासियों के निजी कैमरों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग के कैमरों को भी शामिल किया गया था। इन फुटेज की कड़ियों को जोड़कर पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी का रूट ट्रैक किया। जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कार से सराय काले खां होते हुए गाजीपुर बॉर्डर के रास्ते उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुए थे। तकनीकी निगरानी की मदद से पुलिस ने उस कार को गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-4 में पार्क होते हुए ढूंढ निकाला। सीसीटीवी के जरिए कार का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ होने के बाद पुलिस के लिए आरोपियों तक पहुंचना आसान हो गया।