हाइवे पर भारत सरकार लिखी कार से कर रहे थे वसूली, अचानक आ गई पुलिस

धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामभूल सिंह निवासी ग्राम अनवरपुर थाना पिलखुआ जिला हापुड उम्र करीब 40 वर्ष। गुलवीर राणा पुत्र सुखपाल निवासी सिंधडा पट्टी ग्राम दहा थाना दोघट जिला बागपत उम्र करीब 48 वर्ष। शिवदीप त्यागी पुत्र अशोक त्यागी निवासी ग्राम पिलाना थाना अमीनगर सराय जिला बागपत उम्र करीब 36 वर्ष। मंगेशपाल पुत्र भरतसिंह पाल निवासी ग्राम नानू मझोला थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष। वरुण खोखर पुत्र ऋषिपाल खोखर निवासी चाणक्य मार्ग शहादरा थाना बैलकम दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष। विजय कुमार पुत्र राजकुमार सिंह निवासी न्यू सैनिक कालोनी थाना कंकरखेडा जिला मेरठ उम्र करीब 50 वर्ष। गौरख कुमार पुत्र जगपाल सिंह निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सिविल लाईन जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 29 वर्ष। अनुज कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम हलवाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर उम्र करीब 40 वर्ष।