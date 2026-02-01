25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

हाइवे पर भारत सरकार लिखी कार से कर रहे थे वसूली, अचानक आ गई पुलिस

खुद को परिवहन विभाग की टीम बताकर आते-जाते वाहनों से कर रहे थे हाइवे पर खुलेआम वसूली, हजारों रुपये कैश बरामद।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 25, 2026

Muzaffarnagar Crime

पकड़े गए आरोपियों के बारे में जानकारी देते एसपी सिटी मुजफ्फरनगर ( फोटो स्रोत पुलिस)

UP Crime सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाइवे पर रोहाना के पास कुछ लोग आने-जाने वाले वाहनों से वसूली कर रहे थे। ये लोग जबरन वाहनों पर रिफलेक्टर टेप लगाकर उनसे पैसा वसूल रहे थे। किसी वाहन स्वामी ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने मौके से आठ लोगों के गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हजारों रुपये कैश के अलावा भारत सरकार लिखी एक अर्टिगा कार भी मिली है।

सहारनपुर-मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर कर रहे थे वसूली

अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाइवे पर खड़े होकर लोगों के वाहनों पर रिफलेक्टर लगाते हैं। यहां तक तो ठीक है लेकिन माला तब संदिग्ध हो जाता है जब ये लोग रिफलेक्टर टेप लगाने के एवज में वाहन चालकों से पैसा वसूलने लगते हैं। ऐसा ही एक गैंग पिछले दो दिनों से सहारनपुर-मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर सक्रिय था। ये लोग रोहाना टोल से करीब एक किलोमीटर देवबंद की तरफ हाइवे पर कार लेकर खड़े हो गए। इन्होंने अपनी कार पर भारत सरकार लिखा हुआ था। खुद को परिवहन विभाग की टीम बताते हुए इन्होंने वाहनों को रुकवाना शुरू किया और उनसे अवैध वसूली शुरू कर दी।

पुलिस ने पूछा कौन हो तुम तो जवाब नहीं दे पाए

इसी दौरान किसी ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। कोतवाली मुजफ्फरनगर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और इनसे पूछताछ की तो ये कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। इनके पास से अलग-अलग रंगों की फर्जी रसीद, हजारों रुपये कैश और एक अर्टिगा कार बरामद हुई। कार टैक्सी नंबर की है। फिलहाल कार चालक ने बताया है कि उसे किराए पर लेकर आए थे लेकिन पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है कि कार चालक भी इसी गैंग का सदस्य तो नहीं है। इन लोगों ने पूछताछ में ये भी बताया कि इससे पहले भी अलग-अलग शहरों में इस तरह का काम करते हैं।

ये हैं पकड़े गए आरोपी ( UP Crime)

धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामभूल सिंह निवासी ग्राम अनवरपुर थाना पिलखुआ जिला हापुड उम्र करीब 40 वर्ष। गुलवीर राणा पुत्र सुखपाल निवासी सिंधडा पट्टी ग्राम दहा थाना दोघट जिला बागपत उम्र करीब 48 वर्ष। शिवदीप त्यागी पुत्र अशोक त्यागी निवासी ग्राम पिलाना थाना अमीनगर सराय जिला बागपत उम्र करीब 36 वर्ष। मंगेशपाल पुत्र भरतसिंह पाल निवासी ग्राम नानू मझोला थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष। वरुण खोखर पुत्र ऋषिपाल खोखर निवासी चाणक्य मार्ग शहादरा थाना बैलकम दिल्ली उम्र करीब 45 वर्ष। विजय कुमार पुत्र राजकुमार सिंह निवासी न्यू सैनिक कालोनी थाना कंकरखेडा जिला मेरठ उम्र करीब 50 वर्ष। गौरख कुमार पुत्र जगपाल सिंह निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सिविल लाईन जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 29 वर्ष। अनुज कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम हलवाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर उम्र करीब 40 वर्ष।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

Updated on:

25 Feb 2026 11:18 pm

Published on:

25 Feb 2026 11:16 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / हाइवे पर भारत सरकार लिखी कार से कर रहे थे वसूली, अचानक आ गई पुलिस

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्यार में पागलपन की सारी हदें पार: प्रेमिका का इंटरव्यू रुकवाने के लिए सिरफिरे आशिक ने रच डाली ‘बम’ की साजिश!

gurugram man aniket pal arrested for sending fake bomb threat to cancel girlfriends interview
नई दिल्ली

लॉरेंस बिश्नोई के लिए ‘दलाली’ का अंजाम? वकील पर सरेआम फायरिंग से दहला इलाका!

delhi lawrence bishnoi legal team attack goldy brar rohit godara firing
नई दिल्ली

ब्रेकअप आम बात, इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं मान सकते- दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Extramarital Affair crime Maharashtra
नई दिल्ली

नाम बदलने की राजनीति गरमाई: केरल के बाद बंगाल में घमासान, अब दिल्ली को ‘इंद्रप्रस्थ’ बनाने की उठी आवाज

BJP MP Praveen Khandelwal wrote letter to Home Minister to change name of Delhi
नई दिल्ली

Splitsvilla 7 Fame Mayank Pawar Sudden Death : मिस्टर इंडिया विनर मयंक का 37 की उम्र में निधन, अचानक मौत का कारण क्या?

Splitsvilla 7 Fame Mayank Pawar Passes away at 37, Mayank Pawar, Mayank Pawar Sudden Death,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.