लॉरेंस बिश्नोई के लिए ‘दलाली’ का अंजाम? वकील पर सरेआम फायरिंग से दहला इलाका!

राहुल फतेहपुर नवीन बॉक्सर ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा, आज जो ये दीपक खत्री (वकील) पर हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये लॉरेंस के लिए मुखबिरी और दलाली करता है और ये जो तू फिरौती की सेटिंग करवाता है और मुलाकात पर जाके तू इन्फॉर्मेशन लाता है, वो बंद करदे नहीं तो तेरी हरकतों की सजा तेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी।

पोस्ट में आगे कहा गया है कि आज तो भगवान का शुक्र कर आज तू बच गया। अभी भी समय है सुधर जा और हमारे जितने भी दुश्मन हैं जो लॉरेंस को बदमाश मानते हैं, वो समय रहते सुधर जाना नहीं तो अंजाम बुरा होगा।