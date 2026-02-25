NCR में OYO पर सर्जिकल स्ट्राइक! 38 होटलों को सील करने की तैयारी, मचा हड़कंप!

Delhi NCR:फरीदाबाद नगर निगम की जांच में सामने आया है कि जिन भवनों में होटल चलाए जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर का नक्शा ही पास नहीं है। कई जगहों पर तो रिहायशी भवनों में बिना इजाजत के व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित संचालकों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर अब इनकी सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। निगम अधिकारियों ने बताया कि अभियान नियमानुसार चलाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे और कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा।