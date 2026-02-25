25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फरीदाबाद

NCR में OYO पर सर्जिकल स्ट्राइक! 38 होटलों को सील करने की तैयारी, मचा हड़कंप!

Delhi ncr: एनसीआर के शहर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अवैध तरीके से चल रहे 38 ओयो होटलों को सील कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम पूरी तरह तैयार है। नगर निगम बुधवार को सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर सकता है। रेलवे स्टेशन रोड और नवलू कॉलोनी के होटल को सील करने से शुरुआत की जाएगी।

2 min read
Google source verification

फरीदाबाद

image

Pooja Gite

Feb 25, 2026

delhi news ballabhgarh 38 illegal oyo hotels sealing drive faridabad municipal corporation

Delhi NCR:फरीदाबाद नगर निगम की जांच में सामने आया है कि जिन भवनों में होटल चलाए जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर का नक्शा ही पास नहीं है। कई जगहों पर तो रिहायशी भवनों में बिना इजाजत के व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित संचालकों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर अब इनकी सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। निगम अधिकारियों ने बताया कि अभियान नियमानुसार चलाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे और कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा।

इलाके के लोगों की शिकायत पर कार्रवाई

नवलू कॉलोनी और रेलवे स्टेशन रोड के निवासियों ने स्थानीय होटलों के देर रात तक चलने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इन होटलों में अजनबियों की आवाजाही बढ़ने से इलाके में असुरक्षा का माहौल बनता है। नवलू कॉलोनी की निवासी रेखा देवी ने कहा कि इस कारण महिलाओं और बच्चियों को असहजता महसूस होती है। रेलवे स्टेशन रोड की पूजा शर्मा ने बताया कि कॉलोनी का सामान्य वातावरण प्रभावित हो रहा है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सुरेंद्र यादव ने भी रिहायशी क्षेत्र में बिना अनुमति होटल चलाना न केवल कानून के खिलाफ, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी गलत बताया।

होटल खोलने के लिए जरूरी शर्तें

नियमों के अनुसार, होटल चलाने के लिए भवन का नक्शा स्वीकृत होना जरूरी है। भूमि उपयोग कमर्शियल या मिश्रित श्रेणी में होना चाहिए। यदि भवन रिहायशी है तो पहले सीएलयू की अनुमति लेना अनिवार्य है। होटल संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस और अपडेट प्रॉपर्टी टैक्स भी जरूरी है। फायर विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म और आपातकालीन निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

अनैतिक गतिविधियों के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं

करण सिंह, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, शहर में काफी ओयो होटल अवैध रूप से चल रहे हैं। नियमानुसार उनको सील किया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली है। रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के विरुद्ध कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा। गौरतलब है कि बिना मंजूरी अवैध रूप से चल रहे होटलों में होने वाली अनैतिक गतिविधियों के मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं। पुलिस और प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिर भी यह घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती हैं।

ये भी पढ़ें

‘मैटर क्या है भाई?’, दिल्ली मेट्रो में ‘WWE-स्टाइल’ मारपीट का वीडियो वायरल, अब पुलिस को मिला एक्शन का आदेश
नई दिल्ली
Video of WWE style brawl in Delhi Metro goes viral

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Feb 2026 03:31 pm

Hindi News / Haryana / Faridabad / NCR में OYO पर सर्जिकल स्ट्राइक! 38 होटलों को सील करने की तैयारी, मचा हड़कंप!

बड़ी खबरें

View All

फरीदाबाद

हरियाणा

ट्रेंडिंग

शादी समारोह में दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश, खंडहर पड़े प्लॉट में रोते हुए मिली बच्ची

Attempted rape of two year old girl in Faridabad
फरीदाबाद

कोर्ट में चल रहा था तलाक का केश, सड़क पर मिल गई पत्नी, पति ने बरसा दी गोलियां

राष्ट्रीय

पलवल के छांयसा में दूषित पानी से हुई 4 लोगों के मौत के बाद जागा सिस्टम, इस लापरवाही से फैला हेपेटाइटिस…

4 people died after drinking contaminated water in palwal Haryana news
फरीदाबाद

जो राम मंदिर पर हमला करने का बना रहा था प्लान, उसकी जेल में हत्या, जानें क्या है मामला

मौत (File Photo)
राष्ट्रीय

‘मां से झगड़े के बाद वह…’, Faridabad Gangrape मामले में पीड़िता की बहन ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Rape case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.