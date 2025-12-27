नाबालिग गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में 17 साल के लड़के ने थार से मचाया उत्पात, सड़क पर बिखरे वाहन

Girlfriend Boyfriend: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा सेक्टर-22 में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 17 साल के लड़के किराए की महिंद्रा थार से कई वाहनों को टक्कर मार दी। जिस समय हादसा हुआ, उस समय थार में 17 साल का लड़का और उसकी नाबालिग गर्लफ्रेंड सवार थी। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए किराए पर थार लेकर घूमने निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसे उसके माता-पिता खोजते हुए पहुंच गए। माता-पिता को देखते ही लड़का दहशत में आ गया और थार को रिवर्स गियर में दौड़ा दिया। इस दौरान दो कार, दो स्कूटर और एक बुलेट मोटरसाइकिल थार की चपेट में आ गई।
दरअसल, दिल्ली निवासी 17 साल के लड़के की नाबालिग गर्लफ्रेंड उससे नाराज चल रही थी। उसे इंप्रेस करने के लिए जोड़कर रखी गई अपनी पॉकेट मनी से एक महिंद्रा थार किराए पर ली। पुलिस सूत्रों की मानें तो लड़का अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के साथ करीब 24 घंटे से गायब था। घर से निकलने से पहले लड़के ने अपने गुल्लक से 10 हजार रुपये निकाले और ऑनलाइन सर्च करके ग्रेटर नोएडा की एक एजेंसी से थार किराए पर ली। हालांकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन एजेंसी ने उसे थार दे दी।
पुलिस का कहना है कि एजेंसी से थार लेकर निकला लड़का सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा। गर्लफ्रेंड भी घूमने के चक्कर में थार में सवार हो गई। इसके बाद वह गर्लफ्रेंड को लेकर नोएडा सेक्टर-22 स्थित ईएसआईसी के पास पहुंचा, जहां थार किनारे लगाकर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इसी बीच लड़के की नजर अपने माता-पिता पर पड़ गई, जो उसे ही खोज रहे थे। माता-पिता को देखकर लड़का दहशत में आ गया और भागने के लिए जल्दबाजी में थार को रिवर्स गियर में मोड़ने लगा। इस दौरान कार से कंट्रोल खो दिया और पीछे खड़े कई वाहनों को टक्कर मार दी।
जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में थार से लड़के ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें दो कारें, दो स्कूटर और एक बुलेट मोटरसाइकिल शामिल है। थार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेट का फ्यूल टैंक ही फट गया। इसके अलावा अन्य वाहन सड़क पर ही बिखर गए। इस दौरान तीन आदमी भी थार की चपेट में आकर घायल हो गए। इसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर, इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
थार अनियंत्रित होने के बाद लड़का और घबरा गया। इस दौरान उसके माता-पिता की नजर भी उसपर पड़ गई। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से लड़के को मौके पर धर दबोचा। जब उन्होंने लड़की के बारे में पूछा तो पता चला कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों नाबालिग ही हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने थार जब्त करते हुए लड़के को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे बुलेट मालिक ने सौरव राणा ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया। इसमें लापरवाही से ड्राइविंग, जान जोखिम में डालने और उपद्रव की धाराएं लगी हैं।
