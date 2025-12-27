नाबालिग गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में 17 साल के लड़के ने थार से मचाया उत्पात, सड़क पर बिखरे वाहन

Girlfriend Boyfriend: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा सेक्टर-22 में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 17 साल के लड़के किराए की महिंद्रा थार से कई वाहनों को टक्कर मार दी। जिस समय हादसा हुआ, उस समय थार में 17 साल का लड़का और उसकी नाबालिग गर्लफ्रेंड सवार थी। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए किराए पर थार लेकर घूमने निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसे उसके माता-पिता खोजते हुए पहुंच गए। माता-पिता को देखते ही लड़का दहशत में आ गया और थार को रिवर्स गियर में दौड़ा दिया। इस दौरान दो कार, दो स्कूटर और एक बुलेट मोटरसाइकिल थार की चपेट में आ गई।