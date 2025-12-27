नए साल से पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, सैकड़ों गिरफ्तारी, हथियार-ड्रग्स का जखीरा बरामद

ऑपरेशन आघात 3.0 (ANI)
Delhi Police Action before New Year: नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच दिल्ली पुलिस ने अपराध पर नकेल कसने के लिए बड़ा अभियान चलाया। दक्षिण-पूर्वी जिले की पुलिस ने शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात 'ऑपरेशन आघात 3.0' के तहत बड़े पैमाने पर छापेमारी की, जिसमें एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत 285 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, निवारक कार्रवाई में 504 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 116 सूचीबद्ध बदमाशों (बद कैरेक्टर) को भी पकड़ा गया। इस दौरान 21 देसी कट्टे, 20 जिंदा कारतूस, 27 चाकू, 12,258 क्वार्टर अवैध शराब, 6.01 किलोग्राम गांजा और 2.30 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। चोरी की संपत्ति के रूप में 310 मोबाइल फोन, 231 दोपहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन बरामद या जब्त किए गए। कुल मिलाकर, 1,306 लोगों को घेराबंदी कर पूछताछ की गई।
अलग घटना में, दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस और दो वांछित अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई। दोनों बदमाश घायल होकर गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों की पहचान अफजल उर्फ इमरान (34) और चंदन उर्फ काकू (31) के रूप में हुई, जो नरेला थाने के सूचीबद्ध बदमाश हैं और कई आपराधिक मामलों में शामिल हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दोनों हथियार लेकर घूम रहे थे। एनआईटी नरेला के पास विशेष नाका लगाया गया था। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने कथित तौर पर तीन राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें दोनों की टांगों में गोली लगी। घायलों को पहले आरएचसी अस्पताल और फिर बीएसए अस्पताल रेफर किया गया।
मौके से दो पिस्तौल, मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और पांच खाली कारतूस बरामद हुए। हत्या के प्रयास, लोक सेवक पर हमला और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। जांच जारी है। दिल्ली पुलिस का यह अभियान नए साल पर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
