नए साल से पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, सैकड़ों गिरफ्तारी, हथियार-ड्रग्स का जखीरा बरामद

पुलिस के अनुसार, निवारक कार्रवाई में 504 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 116 सूचीबद्ध बदमाशों (बद कैरेक्टर) को भी पकड़ा गया। इस दौरान 21 देसी कट्टे, 20 जिंदा कारतूस, 27 चाकू, 12,258 क्वार्टर अवैध शराब, 6.01 किलोग्राम गांजा और 2.30 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। चोरी की संपत्ति के रूप में 310 मोबाइल फोन, 231 दोपहिया वाहन और एक चार पहिया वाहन बरामद या जब्त किए गए। कुल मिलाकर, 1,306 लोगों को घेराबंदी कर पूछताछ की गई।