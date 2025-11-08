साहब! शारीरिक संबंध बनाने के बदले ये पैसे लेती है…दुष्कर्म के आरोपी के तर्क पर भड़के जज

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे जज उस समय हैरान रह गए, जब आरोपी ने पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसका चरित्र बताना शुरू कर दिया। आरोपी के वकील को बीच में ही रोकते हुए जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि किसी भी महिला का चरित्र चाहे कितना भी दागदार क्यों हो, किसी को दुष्कर्म की इजाजत नहीं देता। महिला के दागदार चरित्र को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि कोई महिला पैसे के बदले भी किसी व्यक्ति के साथ जाती है तो भी उसके साथ दुष्कर्म किया जाना अपराध ही रहेगा।