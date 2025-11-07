मिशन शक्ति में मनचाही ‘लड़की’ को बना दिया थाना प्रभारी, पोल खुली तो FIR के आदेश

प्रदेश में 22 सितंबर से ऑपरेशन मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वालंबन को बढ़ावा देना, साथ ही उन्हें अपराधों से बचाव और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। इसी क्रम में 25 सितंबर को गाजियाबाद कमिश्नरेट के सभी थानों में स्कूली छात्राओं को 'एक दिन की थाना प्रभारी' बनाया गया। ताकि छात्राओं में पुलिस व्यवस्था की समझ विकसित हो सके, लेकिन ट्रॉनिका सिटी थाने में यह कार्यक्रम विवादों में आ गया। यहां जिस छात्रा गायत्री सिंह को एक दिन की थानाध्यक्ष बताया गया, वह संबंधित स्कूल होली चाइल्ड एकेडमी की छात्रा ही नहीं निकली, बल्कि वो थाना प्रभारी के एक जानने वाले की बेटी थी।