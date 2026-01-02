पैसा दो, वरना तुम्हारा घर गिरा देंगे…दिल्ली में एमसीडी के जेई समेत तीन पर गिरी गाज

CBI Bribery Case: राष्ट्रीय राजधानी में एक युवक से घर बनाने के एवज में रिश्वत मांगने वाले एमसीडी के जेई समेत तीन लोगों पर अदालत में दोष सिद्ध हो गया है। अब पांच जनवरी को तीनों के खिलाफ अदालत में सजा का ऐलान होगा। यह मामला साल 2024 का है, जब एक शिकायतकर्ता ने एमसीडी के जेई रमेश चंद्र जैन समेत तीन लोगों पर घर बनाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। सीबीआई ने रिश्वत की रकम समेत आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद यह मामला दिल्ली की विशेष अदालत में विचाराधीन था। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि तीनों दोषियों का दोष सिद्ध हो चुका है।