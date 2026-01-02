शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने की अफवाह फैलाने में फंसी AAP, केजरीवाल पर FIR दर्ज कराएगी रेखा सरकार

यह पूरा मामला जो अभी तक शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा के महत्तव पर केंद्रित होता दिख रहा था अब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप बन गया है। पिछले दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार अब सरकारी शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराएगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों की काउटिंग करने का आदेश दिया है। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर ये बयान दिया तो खबर सुर्खियों में आ गई। अब इस मामले में प्रेस कांफ्रेस बुलाकर दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पलटवार किया है।