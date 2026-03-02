खून से सने कपड़े… वायरल वीडियो और फिर खूनी एनकाउंटर! सलीम वास्तिक के हमलावर मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया ढेर

पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ के नेतृत्व में स्वाट टीम, डीसीपी देहात और लोनी पुलिस की संयुक्त घेराबंदी ने रविवार की काली रात को खूनी मुठभेड़ में बदल दिया। सीसीटीवी फुटेज से पहचान होने के बाद एक लाख रुपये के इनामी मुख्य आरोपी जीशान को जब सरेंडर करने के लिए ललकारा गया, तो उसने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की गोलियों ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। घटना स्थल से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, सर्जिकल ब्लेड, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। हालांकि, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जीशान का सगा भाई अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस अब जंगलों और संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।