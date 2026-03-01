iran israel war खामेनेई की मौत के विरोध में सहारनपुर में जोरदार प्रदर्शन!

जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं थी। इन लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। यह अलग बात है कि पुलिस ने इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण मान रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से बयान दिया गया है प्रदर्शनकारियों ने कोई उपद्रव नहीं किया। जब वह निर्धारित रूट से आगे बढ़ रहे थे तो उन्हे रोक दिया गया और वापस कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस टीमें भी इन पर कड़ी नजर रखे हुई थी और शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी।