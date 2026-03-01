1 मार्च 2026,

रविवार

नई दिल्ली

‘खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे’, सबूत मिटाने वाले बयान पर AAP नेता संजय सिंह का पलटवार, भाजपा को जमकर सुनाई खरी-खोटी

AAP Sanjay Singh: दिल्ली शराब घोटाले के मामले के मामले में कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ 23 आम आदमी पार्टी के नेताओं को बरी कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की सियासत में जमकर बवाल हो रहा है। दोनों पार्टियों के नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 01, 2026

AAP leader Sanjay Singh slammed the Delhi BJP

AAP Sanjay Singh: दिल्ली शराब घोटाले के मामले के मामले में कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ 23 आम आदमी पार्टी के नेताओं को बरी कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की सियासत में जमकर बवाल हो रहा है। दोनों पार्टियों के नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए देखा गया। भाजपा के द्वारा आरोप भी लगे कि केजरीवाल इस मामले में सबूत से छेड़छाड़ किए हैं। अब इस बयान को लेकर राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने पटलटवार करते हुए भाजपा को 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' करार दे दिया है।

आपको बता दें कि संजय सिंह ने रविवार को एक सभा में संबोधन करने के दौरान भाजपा को जमकर लपेटते हुए दिखाई दिए। इसका वीडियो खुद उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर अपलोड किया है। संबोधन के दौरान वह भाजपा के सबूत मिटाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार भाजपा की, ईडी भाजपा की, दिल्ली पुलिस भाजपा की, तो सबूतों से छेड़छाड़ केजरीवाल कैसे कर सकते हैं।

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे थे कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रक भर-भरकर सबूत हैं, लेकिन जब अदालत ने केजरीवाल को बरी कर दिया, तो अब कहा जा रहा है कि सबूत मिटा दिए गए। संजय सिंह ने इसे भाजपा की हताशा बताते हुए कहा कि यह स्थिति बिल्कुल “खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे” जैसी है और सच सामने आने के बाद भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं बचा है।

मैं जेल में था, मेरी मां बिमार थी… इतने दिन तक कहां गायब थे केजरीवाल? खुद को नेता मानने से किया इंकार
नई दिल्ली
image

Hindi News / Delhi / New Delhi / 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे', सबूत मिटाने वाले बयान पर AAP नेता संजय सिंह का पलटवार, भाजपा को जमकर सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मोदी जी आप विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल…’, AAP नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर किया सीधा प्रहार

AAP leader Sanjay Singh directly attacked the Prime Minister narendra modi
राज्य

Delhi Ladli Scheme: दिल्ली में हजारों लड़कियां बनेगी ‘लखपति’, होली से पहले खजाना खोलेगी रेखा गुप्ता सरकार

Thousands girls Delhi will become lakhpati Rekha Gupta government will open treasury before Holi
नई दिल्ली

‘उधार मांगों या भीख…’ साहब 325 रुपए दिहाड़ी है, 10 हजार कैसे दूंगा, भरण-पोषण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी हैरान

The Supreme Court was also surprised by the issue of maintenance
नई दिल्ली

पत्नी और तीन बेटियों की हत्या कर दिल्ली से भागा मुनचुन राजस्थान से गिरफ्तार, बताई वारदात की खौफनाक कहानी

Delhi Murder
नई दिल्ली

गाजियाबाद में शिक्षिका की सजा से चली गई छात्र की आंख की रोशनी

Ghazibad News
नई दिल्ली
