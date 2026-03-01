‘खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे’, सबूत मिटाने वाले बयान पर AAP नेता संजय सिंह का पलटवार, भाजपा को जमकर सुनाई खरी-खोटी

AAP Sanjay Singh: दिल्ली शराब घोटाले के मामले के मामले में कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ 23 आम आदमी पार्टी के नेताओं को बरी कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की सियासत में जमकर बवाल हो रहा है। दोनों पार्टियों के नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए देखा गया। भाजपा के द्वारा आरोप भी लगे कि केजरीवाल इस मामले में सबूत से छेड़छाड़ किए हैं। अब इस बयान को लेकर राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने पटलटवार करते हुए भाजपा को 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' करार दे दिया है।