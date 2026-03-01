‘मोदी जी आप विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल…’, AAP नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर किया सीधा प्रहार

Sanjay Singh: दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत मिलने के बाद रविवार को पार्टी की तरफ से जंतर-मंतर पर जनसभा आयोजित किया गया। इस दौरान सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे “गुरु घंटाल” हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि अदालत के फैसले ने यह साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता थे, हैं और रहेंगे, और किसी में उन्हें बदनाम करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल के खिलाफ झूठा मामला राजनीतिक साजिश के तहत बनाया गया, जिसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है।