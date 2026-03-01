Delhi Ladli Scheme: दिल्ली में हजारों लड़कियां बनेगी ‘लखपति’, होली से पहले खजाना खोलेगी रेखा गुप्ता सरकार

Delhi Ladli Scheme: दिल्ली में होली का रंग और चटकार करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार अपना खजाना खोलने जा रही है। दरअसल, होली के त्योहार से पहले ही यानी दो मार्च को दिल्ली लाडली स्कीम के तहत हजारों लड़कियां ‘लखपति’ बनने जा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार, इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नई महिला-केंद्रित योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम के तहत जिन 40,642 लड़कियों के लाडली अकाउंट परिपक्व (मैच्योर) हो चुके हैं, उनके बैंक खातों में सीधे कुल 100 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी, जिससे लाभार्थियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और उनकी आगे की शिक्षा व भविष्य को संबल मिलेगा।