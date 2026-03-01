UP News: सहारनपुर में बुर्का पहनी महिलाओं को बस में नहीं दी एंट्री! परिचालक पर गिरी गाज

मामला सहारनपुर के गंगोह कस्बे से जुड़ा है। गंगोह की रहने वाली दो महिलाएं गंगोह रूट की रोडवेज में सवार होने जा रही थी। इसी दौरान परिचालक ने इन्हे रोक दिया। आरोप है कि महिलाओं ने बुर्का पहना हुआ था इसलिए इन्हे बस में नहीं बैठने दिया गया। इन्ही आरोपों के के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें परिचालक महिलाओं को बस में नहीं बैठने दे रहा। इस दौरान बहस भी हो रही है। एक अन्य व्यक्ति आता है और परिचालक के इस रवैये का विरोध करता है। इसके साथ ही वह वीडियो भी बना लेता है बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है।