लड़की छेड़ने और अवैध हथियार रखने के आरोपों में NCR से दो नाबालिग अरेस्ट

यहीं से पुलिस ने दोनों के पकड़ लिया। इनमें से एक के पास .12 बोर और दूसरे का पास .315 बोर का तमंचा मिला। सिर्फ तमंचा ही नहीं इनके पास से गोलियां भी मिली। पूछताछ में दोनों ने बताया कि रुआब बनाने के लिए तमंचा साथ रखते थे। दोनों लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। न्यायालय ने इन्हे सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ भी लिया और कार्रवाई होने के साथ-साथ हथियारों की रिकवरी भी हो गई लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि एनसीआर क्षेत्र में नाबालिग भी अब तमंचा लेकर घूमने लगे हैं!