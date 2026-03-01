गाजियाबाद में शिक्षिका की सजा से चली गई छात्र की आंख की रोशनी

गाजियाबाद के महरौली के रहने वाले प्रवीण कुमार के अनुसार यह घटना 20 दिसंबर की है। उनका 14 वर्षीय बेटा क्लास में था। उसका पैन गिर गया तो वह अपना पैन उठा रहा था इसी दौरान शिक्षिका ने उसे छड़ी मार दी। छड़ी की नोक बच्चे की आंख में घुस गई। इस घटना को स्कूल प्रबंधन ने गंभीरता से नहीं लिया और एक स्थानीय चिकित्सक से जांच कराने के बाद उनके बेटे को घर भेज दिया। बाद में जब बच्चे की हालत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर कवि नगर स्थित एक अस्पताल पहुंचे जहां से उसे भर्ती किया गया लेकिन बाद में वहां से भी चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद नोएडा स्थित एक बड़े अस्पताल में उन्होंने बेटे की आंख का ऑपरेशन कराया लेकिन इसके बाद भी आंख की रोशन नहीं लौट सकी।