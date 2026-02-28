सोशल मीडिया पर वायरल कर दी लड़की की डेड़ साल पुरानी वीडियो!

23 फरवरी को यह मामला दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने 28 फरवरी को आरोपी को किठोर बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से इसे जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना उन सभी लड़के-लड़कियों को आगाह करती है जो किसी भी तरह के रिलेशन मे हैं। इस लड़की की डेढ़ साल पुरानी वीडियो को वायरल किया गया है। ऐसे में साफ है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए अपने मित्रों पर भी भरोसा ना करें। किसी तरह के आपत्तिजनक फोटो या वीडियो फोन में ना रखें।