28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

126 दिन केजरीवाल जेल में थे और सिसोदिया 503 दिन…इसकी भरपाई कौन करेगा? कपिल सिब्बल ने सरकार से पूछा सवाल

Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आम आदमी पार्टी नेताओं को बरी किए जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कपिल सिब्बल ने सीबीआई पर जांच को जानबूझकर लंबा खींचने का आरोप लगाते हुए सरकार से जेल में बिताए गए समय की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 28, 2026

Kapil Sibal questions the government regarding the imprisonment of Kejriwal and Sisodia

Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाले के मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आप नेताओं को बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद से प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। भाजपा के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं कि अभी केवल नीचली अदालत का फैसला आया है तो वहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए केवल केजरीवाल को बदनाम किया गया है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सीबीआई पर जानबूझकर मामले को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्हेंने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि अरविंद केजरीवाल 126 दिन और मनीष सिसोदिया 503 दिन जेल में थे इसकी भरपाई कौन करेगा?

आपको बता दें कि कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को शुक्रवार को बरी कर दिया था, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता की और जमकर प्रधानमत्री और अमित शाह पर बरसे। अब शनिवार को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को आबकारी नीति प्रकरण को लेकर जांच एजेंसी सीबीआई पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एजेंसी भली-भांति जानती थी कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप साबित करने लायक ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, इसके बावजूद जांच को जानबूझकर लंबा खींचा गया। सिब्बल का आरोप था कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इस दावे के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया।

सिब्बल ने मांगा जेल का हिसाब

प्रेसवार्ता के दौरान सिब्बल ने जेल में बिताए गए समय का हवाला देते हुए उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। उनका कहना था कि 27 फरवरी को अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता सहित अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। इसके बाद सवाल उठता है कि केजरीवाल को 126 दिन और सिसोदिया को 503 दिन जेल में रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि इतने लंबे समय तक हिरासत में रखने की भरपाई कौन करेगा और इसकी जवाबदेही किस पर तय होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब 100 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का दावा किया गया, तो न तो किसी तरह की वसूली हुई और न ही किसी वित्तीय लेनदेन के ठोस सबूत सामने आए।

घोटाले में नहीं मिले पर्याप्त सबूत

आम आदमी पार्टी के लिए यह फैसला बड़ी कानूनी कामयाबी के रूप में सामने आया है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अदालत ने सीबीआई से जुड़े मामलों में राहत देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों के समर्थन में कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में नाकाम रहा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उन्हें प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद न हों। इस निर्णय को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

‘बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते’, शराब नीति घोटाले में केजरीवाल-मनीष सिसोदिया बरी
नई दिल्ली
Arvind Kejriwal and Manish Sisodia

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अरविंद केजरीवाल

Delhi News

political

political news

politics

Published on:

28 Feb 2026 04:27 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 126 दिन केजरीवाल जेल में थे और सिसोदिया 503 दिन…इसकी भरपाई कौन करेगा? कपिल सिब्बल ने सरकार से पूछा सवाल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौत के साये में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक: गाजियाबाद के बेखौफ यूट्यूबर पर कट्टरपंथियों का खूनी वार, अस्पताल में थम रही हैं सांसें!

salim vastik ex muslim youtuber attacked loni ghaziabad aimim leader named
नई दिल्ली

सोते वक्त काटा प्राइवेट पार्ट: अमीना खातून के घर मेहमान बने विसरजीत पर खूनी हमला, खुद अस्पताल पहुंचा पीड़ित!

crime news wazirabad woman cuts off friend private part amina khatoon visarjeet
नई दिल्ली

खून का बदला खून! दिल्ली में खौफनाक इंतकाम, नाबालिग को मौत के घाट उतारकर मेट्रो स्टेशन के पास जलाया शव

delhi crime adarsh nagar minor murder old enmity kalia arrested
नई दिल्ली

क्या है 25 करोड़ का घोटाला मामला? दिवंगत अजित पवार और पत्नी सुनेत्रा को मिली क्लीन चिट, मुंबई कोर्ट ने की अमह टिप्पणी

Clean chit to late Ajit Pawar in Rs 25,000 crore case in mumbai Court
नई दिल्ली

पिता ने 8 साल की बेटी को पहले दिखाया पोर्न, फिर दिव्यांग बच्ची से की घिनौनी हरकत…दादा पर भी लगे आरोप

Maharashtra a father showed pornographic videos to his eight year old daughter
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.