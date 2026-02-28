मौत के साये में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक: गाजियाबाद के बेखौफ यूट्यूबर पर कट्टरपंथियों का खूनी वार, अस्पताल में थम रही हैं सांसें!

गाजियाबाद के लोनी स्थित अंकुर विहार में शुक्रवार सुबह सनसनी फैल गई, जब एक्स-मुस्लिम एक्टिविस्ट सलीम वास्तिक पर उनके कार्यालय में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सलीम अली गार्डन कॉलोनी स्थित अपने दफ्तर में थे, तभी बाइक सवार दो हमलावरों ने उन पर अचानक धावा बोल दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हमलावरों ने बेहद क्रूरता का परिचय देते हुए पहले सलीम का गला रेतने की कोशिश की और फिर उनके पेट पर चाकू से कई वार किए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। लहूलुहान हालत में सलीम को तुरंत दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां वे फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और हमलावरों की तलाश में जुटी है।