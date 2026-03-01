पत्नी और तीन बेटियों की हत्या कर दिल्ली से भागा मुनचुन राजस्थान से गिरफ्तार, बताई वारदात की खौफनाक कहानी

इस तरह मुनचुन पर अभी भी पांच लाख रुपये का तगादा खड़ा हुआ था। इसी को लेकर पिछले कई दिनों से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। मुनचुन को अभी लग रहा था कि वह दोबारा से सट्टा खेलेगा और किस्तम पलट जाएगी। सट्टे में हारी गई रकम को वह सट्टे में ही जीतेगा और वापस लौटा देगा। इसके विपरीत मुनचुन की पत्नी उसे अब सट्टा नहीं खेलने दे रही थी। इसी को लेकर हुए विवाद के बाद उसने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार मुनचुन ने यह भी बताया कि वह सिर्फ पत्नी की हत्या करना चाहता था लेकिन जब उसने पत्नी पर वार किए तो बच्चे जाग गए और फिर उसने अपनी तीनों बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया।