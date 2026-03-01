PUSU Election 2026: पटना विश्वविद्यालय में NSUI का उदय, जानें क्यों ढह गया ABVP का किला; पप्पू यादव बोले – जिद का प्रतिफल

पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में सबसे अधिक संख्या भूमिहार और यादव समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों की बताई जाती है। एबीवीपी में टिकट बंटवारे के बाद बागी होकर चुनाव मैदान में उतरने वाले अधिकांश प्रत्याशी भूमिहार जाति से थे। जबकि एक यादव छात्र नेता भी चुनाव मैदान में उतरे। जबकि इसके विपरित एनएसयूआई ने जातिय समीकरण को साधते हुए यादव को अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा। इसका चुनाव में एनएसयू को लाभ मिला और एनएसयू लंबे अर्से बाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया। पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई प्रत्याशी शांतनु शेखर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के प्रिंस कुमार को 1496 मतों से हराया। शांतनु शेखर को 2896 वोट मिले, जबकि प्रिंस को 1400 वोट मिले। एबीवीपी प्रत्याशी अनुष्का तीसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार से एनएसयूआई ने महासचिव पद भी अपने नाम कर लिया। एनएसयूआई प्रत्याशी खुशी कुमारी ने छात्र आरजेडी प्रत्याशी प्रत्यूष राज को 1611 वोटों से पराजित किया। प्रत्यूष राज को 1611 वोट मिले जबकि खुशी को 2164 वोट मिले।