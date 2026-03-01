होली के अवसर पर आखिर क्यों बिहार में हाई अलर्ट? अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात, जानिए वजह…

पुलिस मुख्यालय ने पिछले तीन सालों की होली में हुई घटनाओं की समीक्षा कर ली है। पुराने झगड़ों, जमीन विवादों और हर तरह की संभावित तनाव वाली जगहों पर खास निगरानी रखने को कहा गया है। बीएनएसएस और सीआरपीसी की धाराओं के तहत जरूरत पड़ने पर पहले से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कोई भी उपद्रवी माहौल खराब न कर सके। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि छोटी से छोटी साम्प्रदायिक घटना को भी गंभीरता से लें और हालात बिगड़ने पर खुद मौके पर पहुंचें। अफवाह फैलाने वाले धार्मिक संगठनों या व्यक्तियों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।