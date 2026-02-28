आधी रात शादीशुदा प्रेमिका ने मिलने के लिए घर बुलाया, सुबह कमरे से निकली दिव्यांग प्रेमी की लाश

मृतक की पहचान शैलेंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो एक पैर से दिव्यांग था। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घरवालों के मुताबिक, शैलेंद्र का उसी गांव की शादीशुदा महिला रागिनी मिश्रा के साथ लंबे समय से अफेयर था। दोनों के बीच अक्सर फोन पर बात होती थी। घटना वाली रात रागिनी ने शैलेंद्र को मिलने के लिए आधी रात को अपने घर बुलाया। प्यार में अंधा शैलेंद्र बिना सोचे-समझे अपनी गर्लफ्रेंड के घर घुस गया। शैलेंद्र रात में घर से यह कहकर निकला कि वह किसी मामूली काम से जा रहा है। परिवार को अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी।