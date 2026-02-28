PUSU Election: कौन बनेगा छात्र संघ का चेहरा? 85 उम्मीदवार मैदान में; 19000 वोटर आज करेंगे फैसला

छात्र संघ का चुनाव प्रचार तेज। फोटो-पत्रिका
PUSU Election: छात्र राजनीति की नर्सरी कही जाने वाली पटना यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट यूनियन चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पक्का करने के लिए कमर कस ली है। वोटिंग सुबह 8:30 बजे 14 चुनाव क्षेत्रों के 41 पोलिंग स्टेशनों पर शुरू होगी और दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। लगभग 19,000 स्टूडेंट अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। सेंट्रल पैनल और काउंसलर पद के लिए कुल 85 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 11 कैंडिडेट शामिल हैं।
इस बार, छात्र संघ के चुनावी मैदान में सेंट्रल पैनल के पांच प्रमुख पदों (प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर) के लिए चालीस कैंडिडेट मैदान में हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 11 कैंडिडेट शामिल हैं। वहीं, काउंसलर पद के लिए 45 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 85 कैंडिडेट की किस्मत का फैसला आज बैलेट बॉक्स में होगा।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पोलिंग स्टेशनों पर बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए हैं। इलेक्शन ड्यूटी पर मौजूद टीचर और स्टाफ को बैलेट बॉक्स खोलने और बंद करने और पूरे वोटिंग प्रोसेस की ट्रेनिंग दी गई है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रो. शंकर कुमार ने सभी इलेक्शन ऑफिसर और इलेक्शन टीम को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि वोटिंग फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से हो।
चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रो. शंकर कुमार ने साफ किया कि छात्रों को वोट डालने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। छात्रों को अपना यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड लाना होगा। जिनके पास ID कार्ड नहीं है, वे डिपार्टमेंट हेड से वेरिफाइड टेम्पररी फोटो ID कार्ड और अपने आधार कार्ड से वोट कर सकते हैं। इतना ही नहीं छात्रों को वोट देने के लिए अपना नीला या काला पेन लाना होगा।
वोटिंग के दौरान छात्रों को बैलेट पेपर पर कैंडिडेट के नाम के आगे वाले बॉक्स में क्रॉस (X) लगाना होगा। एक से ज्यादा क्रॉस इनवैलिड माने जाएंगे। कन्फ्यूजन से बचने के लिए हर पोस्ट के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर दिए गए हैं।
पिछली घटनाओं और कैंपस में फायरिंग की हिस्ट्री को देखते हुए, पुलिस इस बार कोई रिस्क नहीं ले रही है। पूरे वोटिंग प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जा रही है। 41 पोलिंग स्टेशनों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRTs) और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। SSP ने निर्देश दिया है कि वोटिंग के तुरंत बाद छात्र कैंपस छोड़ दें, किसी भी तरह की भीड़ की इजाजत नहीं है।
वोटिंग खत्म होने के बाद, सभी बैलेट बॉक्स कैंडिडेट या उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी में सील कर दिए जाएंगे। फिर उन्हें आर्ट्स कॉलेज में बने काउंटिंग सेंटर भेजा जाएगा। काउंटिंग शाम 4:30 बजे शुरू होगी। सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए वोटों की गिनती 6 राउंड में होगी और हर राउंड के बाद रुझानों की घोषणा की जाएगी।
