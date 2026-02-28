28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

पटना

PUSU Election: कौन बनेगा छात्र संघ का चेहरा? 85 उम्मीदवार मैदान में; 19000 वोटर आज करेंगे फैसला

पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव कैंपेन खत्म हो गया है। आज वोटिंग होगी और 19,000 वोटर अगले एक साल के लिए अपना नेता चुनने के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे।

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 28, 2026

छात्र संघ का चुनाव प्रचार तेज। फोटो-पत्रिका

PUSU Election: छात्र राजनीति की नर्सरी कही जाने वाली पटना यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट यूनियन चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पक्का करने के लिए कमर कस ली है। वोटिंग सुबह 8:30 बजे 14 चुनाव क्षेत्रों के 41 पोलिंग स्टेशनों पर शुरू होगी और दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। लगभग 19,000 स्टूडेंट अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। सेंट्रल पैनल और काउंसलर पद के लिए कुल 85 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 11 कैंडिडेट शामिल हैं।

मैदान में 85 कैंडिडेट

इस बार, छात्र संघ के चुनावी मैदान में सेंट्रल पैनल के पांच प्रमुख पदों (प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर) के लिए चालीस कैंडिडेट मैदान में हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 11 कैंडिडेट शामिल हैं। वहीं, काउंसलर पद के लिए 45 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 85 कैंडिडेट की किस्मत का फैसला आज बैलेट बॉक्स में होगा।

बैलेट बॉक्स तैयार, इलेक्शन टीम अलर्ट

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पोलिंग स्टेशनों पर बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए हैं। इलेक्शन ड्यूटी पर मौजूद टीचर और स्टाफ को बैलेट बॉक्स खोलने और बंद करने और पूरे वोटिंग प्रोसेस की ट्रेनिंग दी गई है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रो. शंकर कुमार ने सभी इलेक्शन ऑफिसर और इलेक्शन टीम को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि वोटिंग फेयर और शांतिपूर्ण तरीके से हो।

आइडेंटिटी कार्ड और पेन जरूरी

चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रो. शंकर कुमार ने साफ किया कि छात्रों को वोट डालने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। छात्रों को अपना यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड लाना होगा। जिनके पास ID कार्ड नहीं है, वे डिपार्टमेंट हेड से वेरिफाइड टेम्पररी फोटो ID कार्ड और अपने आधार कार्ड से वोट कर सकते हैं। इतना ही नहीं छात्रों को वोट देने के लिए अपना नीला या काला पेन लाना होगा।

वोटिंग के दौरान छात्रों को बैलेट पेपर पर कैंडिडेट के नाम के आगे वाले बॉक्स में क्रॉस (X) लगाना होगा। एक से ज्यादा क्रॉस इनवैलिड माने जाएंगे। कन्फ्यूजन से बचने के लिए हर पोस्ट के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर दिए गए हैं।

PUSU Election: सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पिछली घटनाओं और कैंपस में फायरिंग की हिस्ट्री को देखते हुए, पुलिस इस बार कोई रिस्क नहीं ले रही है। पूरे वोटिंग प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जा रही है। 41 पोलिंग स्टेशनों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRTs) और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। SSP ने निर्देश दिया है कि वोटिंग के तुरंत बाद छात्र कैंपस छोड़ दें, किसी भी तरह की भीड़ की इजाजत नहीं है।

शाम को नतीजे घोषित किए जाएंगे

वोटिंग खत्म होने के बाद, सभी बैलेट बॉक्स कैंडिडेट या उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी में सील कर दिए जाएंगे। फिर उन्हें आर्ट्स कॉलेज में बने काउंटिंग सेंटर भेजा जाएगा। काउंटिंग शाम 4:30 बजे शुरू होगी। सेंट्रल पैनल के 5 पदों के लिए वोटों की गिनती 6 राउंड में होगी और हर राउंड के बाद रुझानों की घोषणा की जाएगी।

PUSU Election: कहां कितने पोलिंग स्टेशन और बैलेट बॉक्स हैं?

  • पटना कॉलेज – 5 स्टेशन, 25 बॉक्स
  • BN कॉलेज – 5 स्टेशन, 25 बॉक्स
  • पटना विमेंस कॉलेज – 7 स्टेशन, 35 बॉक्स
  • मगध महिला कॉलेज – 5 स्टेशन, 25 बॉक्स
  • पटना साइंस कॉलेज – 3 स्टेशन, 15 बॉक्स
  • कॉमर्स कॉलेज – 3 स्टेशन, 15 बॉक्स
  • सोशल साइंसेज फैकल्टी – 3 स्टेशन, 15 बॉक्स
  • दूसरे कॉलेजों में भी पोलिंग स्टेशन और बैलेट बॉक्स के इंतजाम किए गए हैं।

वोटर इन बातों का रखें ध्यान

  • यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध वोटर लिस्ट में छात्र अपना सीरियल नंबर पहले से चेक कर लें।
  • बैलेट पेपर को सही से मोड़कर बॉक्स में रखें।
  • वोटिंग के दौरान सिर्फ नीले या काले पेन का इस्तेमाल करें।
  • बूथ के बाहर भी वोटर लिस्ट की कॉपी उपलब्ध रहेगी, सहायता के लिए उसे देखें।
  • किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और शांतिपूर्वक वोट करें।

Bihar news

छात्र संघ चुनाव

Updated on:

28 Feb 2026 07:10 am

Published on:

28 Feb 2026 07:09 am

Hindi News / Bihar / Patna / PUSU Election: कौन बनेगा छात्र संघ का चेहरा? 85 उम्मीदवार मैदान में; 19000 वोटर आज करेंगे फैसला

