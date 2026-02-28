PUSU Election: कौन बनेगा छात्र संघ का चेहरा? 85 उम्मीदवार मैदान में; 19000 वोटर आज करेंगे फैसला

PUSU Election: छात्र राजनीति की नर्सरी कही जाने वाली पटना यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट यूनियन चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पक्का करने के लिए कमर कस ली है। वोटिंग सुबह 8:30 बजे 14 चुनाव क्षेत्रों के 41 पोलिंग स्टेशनों पर शुरू होगी और दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। लगभग 19,000 स्टूडेंट अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। सेंट्रल पैनल और काउंसलर पद के लिए कुल 85 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 11 कैंडिडेट शामिल हैं।