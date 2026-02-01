खुला बॉर्डर बना आफत! अमित शाह ने बिहार के 12 DM-SP के साथ की खास मीटिंग, घुसपैठियों पर कसेंगे नकेल

पूर्णिया शहर के बाहरी इलाके के एक होटल में शुक्रवार को हुई इस मीटिंग में अमित शाह के साथ 12 बॉर्डर वाले जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के साथ-साथ सीमा सशस्त्र सीमा बल (SSB) बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के अधिकारी, गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, बिहार के चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विनय कुमार भी मीटिंग में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार “पूर्णिया में पिछली मीटिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक बदलाव और गैर-कानूनी घुसपैठ की समस्या से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया गया था। आज की मीटिंग बॉर्डर सिक्योरिटी पर हुई एक बड़ी मीटिंग का तीसरा हिस्सा थी।”