पटना

खुला बॉर्डर बना आफत! अमित शाह ने बिहार के 12 DM-SP के साथ की खास मीटिंग, घुसपैठियों पर कसेंगे नकेल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि नेपाल के साथ खुला बॉर्डर भारत की सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। गृहमंत्री ने इसपर SSB को अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश दिया। बिहार के साथ नेपाल 1,751 km लंबे बॉर्डर में से  729 km लंबा बॉर्डर बिहार के साथ शेयर करता है 

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 27, 2026

केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Photo:@BJP4India/X)

केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Photo:@BJP4India/X)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के सीमांचल इलाके का आज तीन दिनों का दौरा पूरा हो गया। पूरे इलाके और भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा का रिव्यू करने के लिए उन्होंने पूर्णिया जिले में एक हाई-लेवल मीटिंग की। मीटिंग में सीमा से जुड़े अधिकारियों ने शाह को नेपाल बॉर्डर से होने वाले खतरों और इलाके में गैर-कानूनी घुसपैठ पर विस्तार से अपनी बात रखी। इसपर गृहमंत्री के साथ अधिकारियों की लंबी चर्चा भी हुई।

DM-SP के साथ की खास मीटिंग

पूर्णिया शहर के बाहरी इलाके के एक होटल में शुक्रवार को हुई इस मीटिंग में अमित शाह के साथ 12 बॉर्डर वाले जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के साथ-साथ सीमा सशस्त्र सीमा बल (SSB) बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के अधिकारी, गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, बिहार के चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विनय कुमार भी मीटिंग में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार “पूर्णिया में पिछली मीटिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी, डेमोग्राफिक बदलाव और गैर-कानूनी घुसपैठ की समस्या से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया गया था। आज की मीटिंग बॉर्डर सिक्योरिटी पर हुई एक बड़ी मीटिंग का तीसरा हिस्सा थी।”

खुला बॉर्डर बना आफत

सूत्रों के अनुसार “बॉर्डर के मौजूदा हालात को लेकर एक अधिकारी ने मीटिंग में कहा कि नेपाल के साथ खुला बॉर्डर भारत की सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। इसपर मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों ने संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के तरीकों पर डिटेल में चर्चा की। इसके बाद SSB को नेपाल के रास्ते भारत में देश विरोधी ताकतों के घुसने के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट को मजबूती एकत्रित करने और पेट्रोलिंग तेज करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, अधिकारियों से बॉर्डर इलाकों के गांवों में कड़ी निगरानी के साथ विकास योजनाओं को असरदार तरीके से लागू करने के लिए कहा गया।”

नेपाल बॉर्डर SSB के हवाले

नेपाल के साथ 1,751 km लंबे बॉर्डर में से, बिहार 729 km लंबा बॉर्डर शेयर करता है, और SSB को इन इलाकों की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। शाह ने 25 फरवरी को अपने दौरे की शुरुआत की थी, जब उन्होंने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की एक मीटिंग की अध्यक्षता की थी। यह एक कानूनी संस्था है जो गृह मंत्रालय के तहत काम करती है और देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, अपग्रेड करने, मेंटेन करने और मैनेज करने के लिए ज़िम्मेदार है।

गुरुवार को, उन्होंने अररिया का दौरा किया, जहाँ उन्होंने कुछ बॉर्डर आउटपोस्ट देश को समर्पित किए और SSB के ₹175 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। उन्होंने यह भी कहा कि “देश से हर घुसपैठिए को बाहर निकालना नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है”। गृह मंत्री ने कहा था कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य बिना रोक-टोक घुसपैठ के कारण “डेमोग्राफिक बदलावों” के प्रति कमज़ोर हो गए हैं।

