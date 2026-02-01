बंगाल में जीत तय, घुसपैठियों की होगी छुट्टी, बिहार के अररिया से अमित शाह की दहाड़

अमित शाह ने कहा, “बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल डेमोग्राफिक चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं।” बिहार असेंबली इलेक्शन के दौरान अपनी पार्टी के वादों की लोगों को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, “मैं यहां आपको इलेक्शन के दौरान किए गए वादों की याद दिलाने आया हूं और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली हमारी सरकार इस देश से हर घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए कमिटेड है। इसे कुछ ही दिनों में सीमांचल से लॉन्च किया जाएगा।” होम मिनिस्टर ने कहा कि सेंटर की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे कमज़ोर इलाकों की पहचान करके डेमोग्राफिक चेंज की स्टडी करने और उसे ठीक करने के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का फैसला किया है। होम मिनिस्टर ने SSB और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के टॉप अधिकारियों से घुसपैठियों को बाहर निकालने के मिशन में कोऑर्डिनेशन से काम करने की अपील की। ​​“यह ज़रूरी है कि बॉर्डर पर हमारे जवान बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें क्योंकि उनका फीडबैक उन्हें स्मगलिंग और नारकोटिक्स के ट्रेड को चेक करने के अलावा घुसपैठ को रोकने में मदद करेगा।”