पटना

बंगाल में जीत तय, घुसपैठियों की होगी छुट्टी, बिहार के अररिया से अमित शाह की दहाड़

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरूवार को बिहार के अररिया के सिकटी में एसएसबी लेटी बीओपी पर कार्यक्रम के दौरान भारत–नेपाल सीमा से 10 किमी दायरे से अवैध अतिक्रमण हटाने और घुसपैठियों को देश से बाहर करने का ऐलान किया।

Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 26, 2026

Amit Shah in CG: केंद्रीय गृहमंत्री शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा कल से, अधिकारियों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo-IANS)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अपने तीन दिन के दौरे के दूसरे दिन भरोसा जताया कि BJP पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतेगी और चुनाव जीतने के बाद घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है। अमित शाह बिहार -पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित सीमाचल इलाके के अररिया जिले में सशस्त्र सीमा बल (SSB) के ₹175 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने और देश को कुछ नए बॉर्डर आउटपोस्ट समर्पित करने के बाद ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि "पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक हैं और मुझे भरोसा है कि BJP जीतने वाली है और सरकार बनने के बाद हमारी सरकार पश्चिम बंगाल से हर घुसपैठिए को बाहर निकाल देगी।"

डेमोग्राफिक चेंज की स्टडी के लिए बनेगा हाई-पावर्ड कमेटी

अमित शाह ने कहा, “बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल डेमोग्राफिक चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं।” बिहार असेंबली इलेक्शन के दौरान अपनी पार्टी के वादों की लोगों को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, “मैं यहां आपको इलेक्शन के दौरान किए गए वादों की याद दिलाने आया हूं और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली हमारी सरकार इस देश से हर घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए कमिटेड है। इसे कुछ ही दिनों में सीमांचल से लॉन्च किया जाएगा।” होम मिनिस्टर ने कहा कि सेंटर की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे कमज़ोर इलाकों की पहचान करके डेमोग्राफिक चेंज की स्टडी करने और उसे ठीक करने के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का फैसला किया है। होम मिनिस्टर ने SSB और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के टॉप अधिकारियों से घुसपैठियों को बाहर निकालने के मिशन में कोऑर्डिनेशन से काम करने की अपील की। ​​“यह ज़रूरी है कि बॉर्डर पर हमारे जवान बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें क्योंकि उनका फीडबैक उन्हें स्मगलिंग और नारकोटिक्स के ट्रेड को चेक करने के अलावा घुसपैठ को रोकने में मदद करेगा।”

घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम सीमांचल

अमित शाह ने जवानों की भलाई के बारे में बात करते हुए कहा, “CAPF आवास योजना और CAPF आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस जैसी स्कीम के अलावा, परिवार के सदस्यों के लिए स्कॉलरशिप भी हैं। ड्यूटी करते समय दिव्यांग होने वालों के लिए एक्स-ग्रेसिया भी बढ़ा दिया गया है।” घुसपैठ रोकने में SSB की अहमियत बताते हुए शाह ने कहा, “जहां सही फेंसिंग होती है, वहां बॉर्डर की रखवाली करना आसान होता है, लेकिन जहां बॉर्डर खुले हों, वहां ऐसा नहीं होता।” शाह ने कहा, “आज मैं बिहार के सीमांचल में आपको असेंबली इलेक्शन के दौरान किए अपने वादे याद दिलाने आया हूं। देश को घुसपैठियों से आज़ाद कराने का मतलब सिर्फ वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाना नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार देश से हर गैर-कानूनी घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए कमिटेड है और इसकी शुरुआत सीमांचल से होगी।” उन्होंने सीमांचल के लोगों से अपील की कि वे देश को आम तौर पर और खासकर सीमांचल को “घुसपैठ फ्री” बनाने के मिशन में आगे आएं।

घुसपैठ देश के लिए खतरा

घुसपैठ को एक बड़ा खतरा बताते हुए, गृह मंत्री ने कहा, “बड़े पैमाने पर घुसपैठ से बॉर्डर वाले इलाकों में अतिक्रमण होता है और हमारी सरकार इन स्ट्रक्चर को गिराने के लिए कमिटेड है, जिनसे डेमोग्राफिक बदलाव का खतरा पैदा हुआ है, जिससे किसी इलाके की ज्योग्राफी और कल्चर पर बुरा असर पड़ा है।” शाह ने कहा, “बॉर्डर से 10 km के अंदर गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन की पहचान की जाएगी और बाद में उसे गिरा दिया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा, “हमारे वादे सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं और हमारी सरकार अपने वादों को हकीकत में बदलने के लिए पक्की है।” उन्होंने कहा, “अक्सर लोग ही नेताओं को चुनावों के दौरान किए गए उनके वादों की याद दिलाते हैं, लेकिन मैं यहां आपको अपने वादे याद दिलाने आया हूं,” और भरोसा दिलाया, “नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली सरकार देश को घुसपैठियों से आज़ाद कराने के लिए पूरी तरह कमिटेड है।”

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

