पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को बताया लफ़्फ़ुआ, कहा- हमें मरवा दीजिए, अगर बिहार…

पिछले कुछ दिनों से अपनी सुरक्षा में कटौती को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे पप्पू यादव इमोशनल हो गए और कहा कि सरकार उन्हें टारगेट कर रही है। सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, "हमें मरवाकर और सुरक्षा छीनकर क्या करेंगे? हमारे मरने से अगर बिहार सुधर जाए, तो मरवा दीजिए। अगर पप्पू यादव को जेल भेजने से अपराध और बलात्कार रुक जाए, तो बताइए हम कहां आ जाएं? हम वहीं आ जाएंगे।"