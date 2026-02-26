‘मालिक जो चाहेंगे…’ नितिन नवीन से मुलाकात के बाद बोले पवन सिंह; क्या राज्यसभा का टिकट हो गया पक्का?

करीब आधे घंटे चली इस अहम मीटिंग के बाद जब पवन सिंह मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और शब्दों में अनुशासन साफ ​​दिखा। जब उनसे राज्यसभा की उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही नपे-तुले लहजे में कहा, "मैं पार्टी का छोटा सिपाही हूं। मालिक जो भी कहेंगे, वही होगा। मैंने हमेशा पार्टी के निर्देशों का पालन किया है और आगे भी करता रहूंगा।" हालांकि, पवन सिंह ने इस मीटिंग को शिष्टाचार भेंट बताया और किसी भी राजनीतिक अटकल का सीधा जवाब देने से परहेज किया।