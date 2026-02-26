NEET छात्रा रेप-मौत केस: मनीष रंजन की जमानत पर आज फैसला, पीड़ित परिवार करेगा विरोध

NEET छात्रा रेप-मौत केस: पटना के हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की रेप-मौत मामले में कोर्ट में आज मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। मनीष रंजन इस मामले में पिछले 43 दिनों से जेल में बंद है। मनीष रंजन की ही बिल्डिंग में शम्भू गर्ल्स हॉस्टल चलता था। बिल्डिंग का मनीष ही मालिक था। छात्रा के साथ कथित रेप से जुड़े मामले सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में अभी तक एक मात्र मनीष रंजन को ही इस मामले में गिरफ्तार किया है।