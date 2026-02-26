26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बीच मंच पर सैंडल कांड! निशा उपाध्याय के ‘रेट’ वाले आरोप पर गोलू राजा का तंज- महिलाएं अब सिंगर कहाँ रहीं?

निशा उपाध्याय मंच पर ही सिंगर गोलू राज से भी भिड़ चुकी है। इस विवाद के बाद गोलू ने निशा के साथ मंच साझा करने से इंकार कर दिया था।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 26, 2026

गोलू राजा,निशा उपाध्याय फोटो AI जनरेटेड

भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय और एंकर मुकेश राय विवाद को लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सियासी तापामान बढ़ गया है। इस विवाद में निशा उपाध्याय अकेले पड़ते जा रही है। 21 फरवरी को गोरखपुर में लाइव स्टेज शो के समय अचानक से भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय गुस्से में मंच पर ही एंकर मुकेश राय को मारने के लिए अपना सैंडल निकाल लिया था। उनको ऐसा करते देख उनके टीम के लोग बीच बचाव कर मामले को शांत कराया था। यह विवाद परफॉर्मेंस के समय एंकर मुकेश राय के सिंगर का 'रेट' पूछने पर हुआ था। इसके बाद निशा उपाध्याय आक्रोशित हो गई थी और मंच पर चप्पल निकालकर एंकर मुकेश राय को मारने के लिए दौड़ पड़ी थी। इस विवाद के सामने आने के बाद भोजपुरी सिंगर गोलू राज एंकर मुकेश राय के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने इसके संकेत दिए हैं।

क्या बोले गोलू राज

भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय और एंकर मुकेश राय विवाद पर सिंगर गोलू राज ने कहा कि मुकेश मेरा भाई है। मुकेश बेहतर इंसान हैं। कैसे और क्यों हुआ यह विवाद? इसपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन, उन्होंने यह जरूर कहा कि जो कुछ हुआ वह गलत हुआ। महिला सिंगर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अब महिला सिंगर बहुत ही कम रह गई है। जिनका सम्मान है। यह पूछने पर आपकी नजर में कौन महिला सिंगर बेहतर हैं। इसपर उन्होंने मैथिली ठाकुर, शिल्पी राज से लेकर करीना पांडेय तक की तारीफ किया , लेकिन निशा उपाध्याय का उन्होंने नाम नहीं लिया।

गोलू से भी मंच पर ही भिड़ चुकी निशा

निशा उपाध्याय मंच पर ही सिंगर गोलू राज से भी भिड़ चुकी है। इस विवाद के बाद गोलू ने निशा के साथ मंच साझा करने से इंकार कर दिया था। इससे जुड़े सवाल पर गोलू राज कहते हैं कि हम मंच साझा नहीं करते। उनके साथ हमको बुलाया जाता है तो हम भी वहां जाते हैं।

मुकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज

भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने एंकर मुकेश राय के खिलाफ गोरखपुर में लिखित शिकायत किया है। पुलिस को दिए अपनी लिखित शिकायत में निशा उपाध्याय ने मुकेश पर आरोप लगाया है कि लाइव स्टेज शो के दौरान एंकर मुकेश राय स्टेज पर मेरे लिए अश्लील शब्दों का उपयोग किया। शुरू में तो बर्दाश्त करती रही। लेकिन, उसने कुछ ऐसा बोला कि मैं उसे सहन नहीं कर पाई। उसने मुझसे - रेट पूछ था ? वह मेरी बॉडी, शादी और गायकी को लेकर भी कमेंट कर चुका है।

ये भी पढ़ें

Video: रेट पूछने पर भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने खोया आपा, मंच पर ही चप्पल लेकर एंकर को मारने दौड़ी
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

26 Feb 2026 09:57 am

Published on:

26 Feb 2026 09:56 am

Hindi News / Bihar / Patna / बीच मंच पर सैंडल कांड! निशा उपाध्याय के ‘रेट’ वाले आरोप पर गोलू राजा का तंज- महिलाएं अब सिंगर कहाँ रहीं?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

पीयू छात्रसंघ चुनाव: कड़ी सुरक्षा में अध्यक्ष उम्मीदवार आज रखेंगे अपनी बात, 5 मिनट में जीतना होगा छात्रों का दिल!

पटना

धार्मिक पर्यटन को रफ्तार: बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट की तर्ज पर बनेगा ‘शिव सर्किट’, आपस में सड़कों से जुड़ेंगे शिवधाम

Dilip Jaiswal
पटना

Bhojpuri Holi Song: भोजपुरी होली सॉन्ग्स में पवन सिंह का दबदबा, खेसारी लाल की चमक पड़ी धीमी!

Bhojpuri Holi Song
पटना

'27 फरवरी का इंतजार करें, सदन में ही...', राजद MLC का सरकार को चैलेंज

bihar politics, bihar news
पटना

'शादी के बाद खाना लॉलीपॉप… रानी बनाकर रखूंगा', छात्राओं ने सुनाई टीचर की करतूत; कांग्रेस बोली- हैवान कहीं का

bihar news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.