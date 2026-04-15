Bihar Politics: बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, जेडीयू के विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएम; लोक भवन में हुआ राजतिलक

Bihar Politics: सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में बीजेपी लंबे समय से एनडीए गठबंधन के तहत सत्ता में सहयोगी रही है, लेकिन यह पहला अवसर है जब पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है। सम्राट चौधरी बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी के साथ जदयू कोटे के दो डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी ने भी शपथ ली।