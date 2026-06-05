बिहार: बोधगया में प्लंबर के खाते में करोड़ों की एंट्री ने उड़ाए होश, गांव में लगी लोगों की भीड़

विकास ने बताया कि इसके बाद वह बैंक जाकर अपना बैलेंस चेक करने पहुंचा। वहां भी वही राशि दिखाई देने पर उसने तुरंत इसकी जानकारी बैंक अधिकारियों को दी। बैंक ने इसके बाद मामले की सूचना साइबर थाने को दे दी। बैंक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और संभवतः यह तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम हो सकता है। इधर, खाते में इतनी बड़ी रकम दिखने के बाद युवक के घर के आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगी है।